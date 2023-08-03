Бразильский президент выступил за отказ от доллара в международной торговле

Он считает, что необходимо создать альтернативы американской валюте, в том числе для расчетов между участниками объединения БРИКС. «Почему мы должны использовать доллар в торговле с Аргентиной или Китаем, когда можно делать это в наших валютах?», — задался вопросом глава государства.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил о подрыве доверия к доллару, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

