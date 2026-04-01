Испанец поцеловал девушке руку без разрешения и получил иск о насилии

Поцелуй руки без разрешения признан актом сексуального насилия в Испании. Такое решение принял Верховный суд страны, сообщает BBC.

Спорный инцидент произошел еще в 2023 году в Мадриде, когда мужчина подошел к девушке на автобусной остановке, поцеловал ее руку и жестом пригласил последовать за ним. Разбирательство в местном суде разрешилось не в пользу ответчика, и мужчину обязали выплатить штраф €1,62 тыс.

Он не согласился с этим решением, поэтому обратился в следующую инстанцию и в итоге дошел до Верховного суда. Адвокаты мужчины просили переквалифицировать статью на более мягкую — домогательство в общественном месте.

Верховный суд также оставил первоначальный приговор без изменений, однако часть судий все-таки заняла сторону ответчика. Они напомнили, что поцелуй руки является одной из традиционных форм приветствия в Испании, равно как и рукопожатие или поцелуй в щеку.

При этом в январе испанская прокуратура прекратила рассмотрение жалобы о возможных домогательствах и сексуальном насилии в отношении певца Хулио Иглесиаса. Ведомство не стало продолжать разбирательство, так как инциденты происходили за пределами страны.

