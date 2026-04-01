Google подал заявки на регистрацию 24 товарных знаков в Роспатент

Заявки на регистрацию 24 товарных знаков в России подал американский техногигант Google, сообщают РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

Среди поданных заявок фигурируют логотипы YouTube, , YouTube Shorts, Nest, Google Home, Pixel, Pixel Buds, Tensorflow, Google Drive, Gmail, Firebase, Google Cloud, Bigrable и т. д.

Сообщается, что обращение в службу поступило в конце марта от компании "Гугл ЭлЭлСи".

Если ведомство одобрит регистрацию, организация получит право предлагать российским пользователям платформы для публикации видео, предоставлять образовательно-воспитательные и развлекательные услуги, а также облачное хранилище для создания и хранения цифровых документов. Кроме того, интернет-гигант сможет продавать электронику, одежду, обувь и оказывать телекоммуникационные услуги.

В феврале первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказывал, что планов по блокировке Google на территории России нет, передает «Радиоточка НСН».

