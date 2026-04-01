Швейцария ввела санкции против девяти российских военных
Швейцария расширила санкционный список, включив в него девять российских высокопоставленных военных вслед за аналогичным решением Евросоюза. Об этом сообщил Государственный секретариат по экономике страны.
Согласно заявлению ведомства, Федеральное министерство экономики, образования и исследований внесло изменения в постановление о санкциях. В результате в перечень добавлены девять физических лиц, а также обновлены данные по 132 физическим лицам и 77 организациям. Уточняется, что новые меры вступят в силу 1 апреля в 23:00.
В санкционный список вошли Александр Чайко, Владимир Селиверстов, Вадим Панков, Денис Суворов, Алексей Толмачев, Андрей Кондров, Артем Городилов, Сергей Чубарыкин и Виктор Филонов.
Как отмечается в документе, 16 марта Евросоюз также включил этих военных в персональные санкционные списки. В обосновании решения указывалось, что фигуранты, по версии ЕС, своей деятельностью способствовали подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины, передает «Радиоточка НСН».
