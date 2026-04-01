Организаторы Каннского кинофестиваля-2026 анонсировали фильм открытия

Фильм французского режиссера Пьера Сальвадори «Электрическая Венера» откроет 79-й Каннский кинофестиваль, объявили организаторы мероприятия.

Историческая комедия повествует о попытках молодого художника наладить связь с покойной женой с помощью самозвонки-медиума. Сюжет разворачивается в Париже конца 1920-х годов. В ленты сыграли Пио Мармай, Анаис Демустье и Жиль Леллуш.

На фестивале состоится премьера ленты, одновременно с этим «Электрическую Венеру» покажут в кинотеатрах Франции.

Сальвадори уже имеет в своем активе пальмовую ветвь Канн. Он получил награду в 2018 году за фильм «Нежная рука закона».

Каннский фестиваль-2026 пройдет с 12 по 23 мая. 9 апреля ожидается объявление конкурсной программы киносмотра. Возглавит жюри корейский режиссер Пак Чхан Ук.

