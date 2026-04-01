Несколько человек ранены при нападении с ножом в Германии
В центре города Золинген на западе Германии произошел инцидент с применением ножа, в результате которого пострадали несколько человек. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.
По данным издания, на месте происшествия была развернута масштабная полицейская операция. Речь идет о нападении с ножом, при этом, как уточняют правоохранительные органы, признаков теракта или массового нападения не выявлено.
Предварительно установлено, что инцидент произошел в ходе конфликта между тремя мужчинами. Все участники были задержаны. По информации Bild, ссоре предшествовала словесная перепалка между двумя мужчинами турецкого происхождения. Третий участник, имеющий немецко-турецкие корни, пытался вмешаться и остановить конфликт.
В результате один из мужчин получил несколько ножевых ранений в верхнюю часть тела, еще двое пострадали менее серьезно. На месте происшествия, по данным издания, был обнаружен нож со следами крови, передает «Радиоточка НСН».
