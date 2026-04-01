Несколько человек ранены при нападении с ножом в Германии

В центре города Золинген на западе Германии произошел инцидент с применением ножа, в результате которого пострадали несколько человек. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.

По данным издания, на месте происшествия была развернута масштабная полицейская операция. Речь идет о нападении с ножом, при этом, как уточняют правоохранительные органы, признаков теракта или массового нападения не выявлено.