Россияне назвали зарплату главной причиной смены работы

Около половины россиян готовы сменить работу из-за низкой зарплаты, следует из опроса HR-холдинга Ventra, результаты которого приводит «Лента.ру». При этом именно уровень дохода остается ключевым фактором, удерживающим сотрудников на текущем месте.

В исследовании приняли участие 1200 работающих россиян старше 18 лет. Как показали результаты, 50,80 % респондентов продолжают работать на прежней позиции без изменения дохода. Повышение зарплаты по итогам 2025 года получили 31,2 % опрошенных, а сменить работу с ростом дохода смогли лишь 4,4 %. При этом 50,4 % участников опроса рассматривают возможность смены работы, тогда как 42,4 % не планируют выходить на рынок труда, поскольку их устраивает текущее место.