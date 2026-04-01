Россияне назвали зарплату главной причиной смены работы
Около половины россиян готовы сменить работу из-за низкой зарплаты, следует из опроса HR-холдинга Ventra, результаты которого приводит «Лента.ру». При этом именно уровень дохода остается ключевым фактором, удерживающим сотрудников на текущем месте.
В исследовании приняли участие 1200 работающих россиян старше 18 лет. Как показали результаты, 50,80 % респондентов продолжают работать на прежней позиции без изменения дохода. Повышение зарплаты по итогам 2025 года получили 31,2 % опрошенных, а сменить работу с ростом дохода смогли лишь 4,4 %. При этом 50,4 % участников опроса рассматривают возможность смены работы, тогда как 42,4 % не планируют выходить на рынок труда, поскольку их устраивает текущее место.
Основной причиной желания сменить работу названа неудовлетворенность зарплатой — ее указали 69 % респондентов. Также среди факторов — неудобный график и высокая нагрузка (38,9 %), проблемы с условиями труда и расположением офиса, а также отношения в коллективе или с руководством (27 %). Еще 20 % готовы уйти из-за несогласия с корпоративной культурой и ценностями компании.
В то же время повышение дохода остается главным способом удержания сотрудников: этот вариант выбрали 85,7 % опрошенных. Ради высокой зарплаты работники готовы мириться с рутинной работой (58 %) и отсутствием карьерного роста (53,6 %). Кроме того, 26 % не считают критичными регулярные переработки, а 24 % допускают неофициальное трудоустройство или «серую» зарплату, передает «Радиоточка НСН».
