Бразилия присоединится к ОПЕК+ с 2024 года
1 декабря 202301:04
Бразилия присоединится к хартии сотрудничества ОПЕК+, сообщает «РЕН ТВ».
Это произойдет 1 января 2024 года. Участники встречи приветствовали министра горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Александре Силвейру де Оливейру, которая присоединится к Хартии сотрудничества ОПЕК + с начала предстоящего года.
В ОПЕК+ входят 23 страны.
Ранее российский лидер Владимир Путин не исключил, что после 2023 года может потребоваться дальнейшее совместное регулирование нефтяного рынка в рамках ОПЕК+, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru