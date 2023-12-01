Бразилия присоединится к ОПЕК+ с 2024 года

Бразилия присоединится к хартии сотрудничества ОПЕК+, сообщает «РЕН ТВ».

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Это произойдет 1 января 2024 года. Участники встречи приветствовали министра горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Александре Силвейру де Оливейру, которая присоединится к Хартии сотрудничества ОПЕК + с начала предстоящего года.

В ОПЕК+ входят 23 страны.

Ранее российский лидер Владимир Путин не исключил, что после 2023 года может потребоваться дальнейшее совместное регулирование нефтяного рынка в рамках ОПЕК+, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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