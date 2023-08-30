Так, сокращение добычи в Саудовской Аравии привело к снижению роста ее экономики, тогда как в бюджет РФ на фоне более высоких цен на энергоносители стало поступать больше средств.



Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти с февраля. В результате во втором квартале экономический рост страны замедлился: экономика страны стала одной из самых медленных, хотя до февраля была одной из самых быстрорастущих.

Лидер партии Франции «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что в июле российская нефть торговалась выше потолка цен, установленного на уровне $60 за баррель, сообщает «Радиоточка НСН».

