Bloomberg: Россия больше всего выиграла от ограничения добычи нефти странами ОПЕК+

Россия больше всего выиграла от ограничения добычи нефти странами ОПЕК+, сообщает Bloomberg.

Bloomberg: западные компании покупают нефть из РФ выше потолка цен

Так, сокращение добычи в Саудовской Аравии привело к снижению роста ее экономики, тогда как в бюджет РФ на фоне более высоких цен на энергоносители стало поступать больше средств.

Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти с февраля. В результате во втором квартале экономический рост страны замедлился: экономика страны стала одной из самых медленных, хотя до февраля была одной из самых быстрорастущих.

Лидер партии Франции «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что в июле российская нефть торговалась выше потолка цен, установленного на уровне $60 за баррель, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
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