Bloomberg: Россия больше всего выиграла от ограничения добычи нефти странами ОПЕК+
Россия больше всего выиграла от ограничения добычи нефти странами ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Так, сокращение добычи в Саудовской Аравии привело к снижению роста ее экономики, тогда как в бюджет РФ на фоне более высоких цен на энергоносители стало поступать больше средств.
Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти с февраля. В результате во втором квартале экономический рост страны замедлился: экономика страны стала одной из самых медленных, хотя до февраля была одной из самых быстрорастущих.
Лидер партии Франции «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что в июле российская нефть торговалась выше потолка цен, установленного на уровне $60 за баррель, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Габоне назначили президента на переходный период
- Yonhap: КНДР запустила две баллистические ракеты
- «Белавиа» перейдет на российскую систему бронирования до 5 сентября
- Минпромторг предложил начать маркировку детских товаров
- Bloomberg: Россия больше всего выиграла от ограничения добычи нефти странами ОПЕК+
- Белый дом: США не поощряют удары ВСУ по территории России
- Безработица в России в июле снизилась до нового исторического минимума
- Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре на юго-востоке Москвы
- Экс-посол РФ Корендясов: Камерун может стать точкой мятежа после путча в Габоне
- Белый дом заявил о прогрессе в наступлении ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru