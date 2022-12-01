Брат Саакашвили: экс-президент находится в критическом состоянии

Здоровье бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, который находится в Тбилисской клинике, крайне тяжелое, сообщил телекомпании «Палитраньюс» брат политика Георгий Саакашвили.

Адвокат: в организме Саакашвили обнаружили мышьяк

«Он либо лежит, либо сидит… когда его переводили в клинику, он пошел туда своим ходом, теперь ему трудно передвигаться… врачи говорят, что если так продолжиться, то все может завершится фатально», — сказал он.

Отмечается, что спасти экс-президента можно, если перевести его в зарубежную клинику. С этим ходатайством защита намерена обратиться в суд.

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что бывший грузинский президент Михаил Саакашвили отказался проходить токсикологическое исследование на наличие в его организме тяжёлых металлов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрузияМихаил Саакашвили
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