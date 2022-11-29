Саакашвили отказался от экспертизы на наличие в его организме тяжёлых металлов
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что бывший грузинский президент Михаил Саакашвили отказался проходить токсикологическое исследование на наличие в его организме тяжёлых металлов, сообщает РИА Новости.
По его словам, соответствующее обращение было направлена в Национальное бюро экспертизы, была назначена дата процедуры.
«Мы попросили бюро экспертизы провести токсикологическую экспертизу, однако Михаил Саакашвили сам отказался принимать в этом участие», - указал Брегадзе.
Ранее адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что в организме экс-президента Грузии были найдены следы мышьяка, сообщает RT.
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