Боррель заявил о подготовке более 1 тыс. украинских военных в рамках тренировочной миссии ЕС

Евросоюз подготовил более тысячи украинских военных в рамках тренировочной миссии по обучению Вооруженных сил Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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«Миссия Евросоюза по содействию Украине в настоящий момент достигла своего полного потенциала. Сейчас подготовку проходят более 1,1 тыс. украинских солдат», - написал дипломат в Twitter.

Боррель отметил, что в рамках миссии ЕС будет обучать военнослужащих «для удовлетворения потребностей Украины». Кроме того, сообщество предоставит 16 млн евро на приобретение летального оружия для тренировочных целей.

Военная тренировочная миссия для Украины (EUMAM Ukraine) стартовала в ноябре, в течение двух лет планируется обучить 15 тысяч украинских солдат.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеУкраинаЕвросоюз
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