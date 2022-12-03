Боррель заявил о подготовке более 1 тыс. украинских военных в рамках тренировочной миссии ЕС

«Миссия Евросоюза по содействию Украине в настоящий момент достигла своего полного потенциала. Сейчас подготовку проходят более 1,1 тыс. украинских солдат», - написал дипломат в Twitter.

Боррель отметил, что в рамках миссии ЕС будет обучать военнослужащих «для удовлетворения потребностей Украины». Кроме того, сообщество предоставит 16 млн евро на приобретение летального оружия для тренировочных целей.

Военная тренировочная миссия для Украины (EUMAM Ukraine) стартовала в ноябре, в течение двух лет планируется обучить 15 тысяч украинских солдат.

