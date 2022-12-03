Боррель заявил о подготовке более 1 тыс. украинских военных в рамках тренировочной миссии ЕС
Евросоюз подготовил более тысячи украинских военных в рамках тренировочной миссии по обучению Вооруженных сил Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Миссия Евросоюза по содействию Украине в настоящий момент достигла своего полного потенциала. Сейчас подготовку проходят более 1,1 тыс. украинских солдат», - написал дипломат в Twitter.
Боррель отметил, что в рамках миссии ЕС будет обучать военнослужащих «для удовлетворения потребностей Украины». Кроме того, сообщество предоставит 16 млн евро на приобретение летального оружия для тренировочных целей.
Военная тренировочная миссия для Украины (EUMAM Ukraine) стартовала в ноябре, в течение двух лет планируется обучить 15 тысяч украинских солдат.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 721 / сут.
Умерли
392 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 684 / сут.
- СМИ: Польский спецназ прибыл в Днепропетровскую область для выявления «пособников России»
- Санду назвала вступление в ЕС единственным для Молдавии способом выжить
- В США представили новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider
- Юрист напомнила о порядке оплаты работы в выходные и праздники
- Боррель заявил о подготовке более 1 тыс. украинских военных в рамках тренировочной миссии ЕС
- Премьер Финляндии признала военную зависимость Европы от США
- Госдеп: Сноуден давно сигнализировал свою верность России
- Пушков высмеял конфликт в правительстве Германии
- Главный тренер «Ак Барса» ушел в отставку по собственному желанию
- G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru