Боррель заявил, что «Газпром» давит на Молдавию в вопросе цены на газ
Компания «Газпром» пытается оказывать на Молдавию политическое давление в вопросе цены на газ, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
«Мы согласны с премьер-министром насчет необходимости укрепления устойчивости республики на случай любой попытки использовать энергетику как геополитические оружие», — сказал он. Боррель высказал готовность оказать помощь со стороны Евросоюза в адрес Молдавии в преодолении кризиса. С этой целью для начала будет выделено €60 млн.
Как сообщалось ранее, Молдавия заключила контракт о закупке 1,5 млн куб. м газа у украинской газовой компании «Нафтогаз».
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