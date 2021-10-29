Боррель заявил, что «Газпром» давит на Молдавию в вопросе цены на газ

«Мы согласны с премьер-министром насчет необходимости укрепления устойчивости республики на случай любой попытки использовать энергетику как геополитические оружие», — сказал он. Боррель высказал готовность оказать помощь со стороны Евросоюза в адрес Молдавии в преодолении кризиса. С этой целью для начала будет выделено €60 млн.

Как сообщалось ранее, Молдавия заключила контракт о закупке 1,5 млн куб. м газа у украинской газовой компании «Нафтогаз».

