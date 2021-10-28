СМИ: Молдавия обратилась к Германии за помощью в поставках газа

Власти Молдавия обратились к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой помочь в решении вопроса поставок газа, пишет Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

«Газпром»: Поставки газа в Кишинев прекратятся, если Молдавия не ликвидирует долг

По информации издания, президент Молдавии Майя Санду обратилась к своему германскому коллеге во время визита последнего в республику в конце сентября, после чего состоялся ещё один разговор на газовую тему.

Источники Der Spiegel отмечают, что одна из главных проблем для Молдавии - стоимость газа, так как, например, краткосрочные поставки из Германии обойдутся Молдавии примерно на 20% дороже, чем цена российского «Газпрома».

Ранее Молдавия приобрела у Польши один миллион кубометров газа из-за трудностей в достижении взаимного соглашения с «Газпромом», сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:КризисГерманияГазМолдавия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры