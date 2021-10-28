СМИ: Молдавия обратилась к Германии за помощью в поставках газа

По информации издания, президент Молдавии Майя Санду обратилась к своему германскому коллеге во время визита последнего в республику в конце сентября, после чего состоялся ещё один разговор на газовую тему.

Источники Der Spiegel отмечают, что одна из главных проблем для Молдавии - стоимость газа, так как, например, краткосрочные поставки из Германии обойдутся Молдавии примерно на 20% дороже, чем цена российского «Газпрома».

Ранее Молдавия приобрела у Польши один миллион кубометров газа из-за трудностей в достижении взаимного соглашения с «Газпромом», сообщает Ura.ru.