СМИ: Молдавия обратилась к Германии за помощью в поставках газа
Власти Молдавия обратились к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой помочь в решении вопроса поставок газа, пишет Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, президент Молдавии Майя Санду обратилась к своему германскому коллеге во время визита последнего в республику в конце сентября, после чего состоялся ещё один разговор на газовую тему.
Источники Der Spiegel отмечают, что одна из главных проблем для Молдавии - стоимость газа, так как, например, краткосрочные поставки из Германии обойдутся Молдавии примерно на 20% дороже, чем цена российского «Газпрома».
Ранее Молдавия приобрела у Польши один миллион кубометров газа из-за трудностей в достижении взаимного соглашения с «Газпромом», сообщает Ura.ru.
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