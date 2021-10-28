Молдавия закупит у «Нафтогаза» 1,5 млн кубометров газа

Молдавия заключила контракт о закупке 1,5 млн куб. м газа у украинской газовой компании «Нафтогаз». Об этом сообщила пресс-служба Агентства публичной собственности при правительстве Молдавии на своем сайте.

Украина стала четвертой страной, которая получила тендер на поставку газа. До этого тендеры выиграли польская государственная компания PGNiG, компания Vitol из Нидерландов и компания DXT Commodities из Швейцарии.

«Украинская компания "Нафтогаз" стала победительницей четвертого раунда тендера компании Energocom на закупку 1,5 млн кубометров газа», - указано в сообщении.



