Боррель подтвердил, что новый пакет санкций согласовать не удалось

Главы МИД стран европейского союза вновь не смогли согласовать девятый пакет санкций в отношении России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

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«Мы обсуждали 9-й пакет санкций, но решение будет позднее», – заявил он. Политик отметил, что решение о принятии новых ограничительных мер в отношении Москвы может быть принято до конца текущей недели.

В новый пакет санкций могут включить ограничения против технологической, финансовой и медиаотрасли экономики РФ. Кроме того, санкции могут коснуться транзакций с тремя российскими банками и инвестиций в горнодобывающий сектор, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюз
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