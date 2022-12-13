Боррель подтвердил, что новый пакет санкций согласовать не удалось

«Мы обсуждали 9-й пакет санкций, но решение будет позднее», – заявил он. Политик отметил, что решение о принятии новых ограничительных мер в отношении Москвы может быть принято до конца текущей недели.

В новый пакет санкций могут включить ограничения против технологической, финансовой и медиаотрасли экономики РФ. Кроме того, санкции могут коснуться транзакций с тремя российскими банками и инвестиций в горнодобывающий сектор, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

