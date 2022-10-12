Боррель признал, что НАТО могла не выполнить часть обещаний России

НАТО могла не выполнить часть обещаний России, но это не оправдывает происходящее на Украине, заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, некоторые оправдывают происходящее на Украине тем, что альянс не выполнил некоторые обещания, данные России.

Он отметил, что ничто не может оправдать конфликт на Украине.

ЕС окажет Киеву дополнительную военную поддержку

Также он подчеркнул, что у Евросоюза на данный момент многочисленные обязательства перед Украиной – финансовые и военные меры поддеркжи.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз окажет Украине дополнительную военную поддержку на фоне обострения украинского кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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