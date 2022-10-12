Боррель признал, что НАТО могла не выполнить часть обещаний России

НАТО могла не выполнить часть обещаний России, но это не оправдывает происходящее на Украине, заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, некоторые оправдывают происходящее на Украине тем, что альянс не выполнил некоторые обещания, данные России.

Он отметил, что ничто не может оправдать конфликт на Украине.