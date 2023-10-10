Боррель: ряд решений Израиля противоречат международному праву
Отдельные решения Израиля в конфликте с сектором Газа вступают в противоречие с нормами международного права. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, пишет ТАСС.
«Израиль имеет право защищать себя, но в рамках международного гуманитарного права, а некоторые решения противоречат этому международному праву», - считает дипломат.
Боррель ранее заявил, что ЕС не собирается отказаться от поддержки Палестины. Он пообещал, что автономия продолжит получать финансовую помощь от Брюсселя.
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани призвал решить вопрос о создании суверенного палестинского государства. По его мнению, это позволит завершить арабо-израильский конфликт, передает «Радиоточка НСН».
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