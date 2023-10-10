Боррель: ряд решений Израиля противоречат международному праву

«Израиль имеет право защищать себя, но в рамках международного гуманитарного права, а некоторые решения противоречат этому международному праву», - считает дипломат.

Боррель ранее заявил, что ЕС не собирается отказаться от поддержки Палестины. Он пообещал, что автономия продолжит получать финансовую помощь от Брюсселя.

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани призвал решить вопрос о создании суверенного палестинского государства. По его мнению, это позволит завершить арабо-израильский конфликт, передает «Радиоточка НСН».

