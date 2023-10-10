Палестина обвинила Израиль в применении боеприпасов с белым фосфором

Уточняется, что белый фосфор был применен в районе аль-Карама в секторе Газа. В соцсетях тем временем публикуют видеокадры, как утверждается, обстрела.

Ранее днем премьер Франции Элизабет Борн заявила, что ее страна и Евросоюз признали ХАМАС террористической организацией. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

