Палестина обвинила Израиль в применении боеприпасов с белым фосфором
10 октября 202319:43
Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных международными конвенциями снарядов с белым фосфором. Заявление внешнеполитического ведомства Палестины приводит РИА Новости.
Уточняется, что белый фосфор был применен в районе аль-Карама в секторе Газа. В соцсетях тем временем публикуют видеокадры, как утверждается, обстрела.
Ранее днем премьер Франции Элизабет Борн заявила, что ее страна и Евросоюз признали ХАМАС террористической организацией. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru