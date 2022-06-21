Боррель изучит влияние антироссийских санкций на продовольственный кризис
Европейский союз не вводил ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции из России, но внимательно изучит случаи, когда действующие ограничительные меры оказали влияние на мировой рынок продовольствия и стали источником начала нового кризиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы дипломатического корпуса ЕС Жозепа Борреля.
Он не исключил, что некоторые кредитные учреждения проявляют усиленную бдительность, опасаясь нарушить введенные Евросоюзом санкции против Москвы.
«Возможно, где-то возникают проблемы в толковании ограничений. Но европейские санкции не направлены против сельскохозяйственного экспорта из России», — отметил глава европейской дипломатии.
В мае Евросоюз принял очередной, шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе введение частичного нефтяного эмбарго и отключение некоторых банков от международной платежной системы SWIFT.
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