Боррель изучит влияние антироссийских санкций на продовольственный кризис

Он не исключил, что некоторые кредитные учреждения проявляют усиленную бдительность, опасаясь нарушить введенные Евросоюзом санкции против Москвы.

«Возможно, где-то возникают проблемы в толковании ограничений. Но европейские санкции не направлены против сельскохозяйственного экспорта из России», — отметил глава европейской дипломатии.

В мае Евросоюз принял очередной, шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе введение частичного нефтяного эмбарго и отключение некоторых банков от международной платежной системы SWIFT.

