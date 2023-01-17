Борисов: «Роскосмос» построит два завода по серийному производству спутников

По данным Fox News, стрельба случилась в жилом доме в населенном пункте Гошен. Сотрудники полиции обнаружили в доме пять трупов, а также одного раненого, который позже скончался в больнице.

В настоящее время ведется розыск двоих преступников, которые скрылись с места происшествия. По данным полиции, нападение на дом не было случайным и имеет связь с преступными группировками.

Ранее шесть человек, в том числе двое детей, получили ранения в Лондоне, где неизвестные днем 14 января открыли огонь по людям из окна автомобиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

