Борисов: «Роскосмос» построит два завода по серийному производству спутников
Шесть человек, среди которых шестилетний ребенок, стали жертвами стрельбы в округе Тулар в американском штате Калифорния, сообщает «РЕН ТВ».
По данным Fox News, стрельба случилась в жилом доме в населенном пункте Гошен. Сотрудники полиции обнаружили в доме пять трупов, а также одного раненого, который позже скончался в больнице.
В настоящее время ведется розыск двоих преступников, которые скрылись с места происшествия. По данным полиции, нападение на дом не было случайным и имеет связь с преступными группировками.
Ранее шесть человек, в том числе двое детей, получили ранения в Лондоне, где неизвестные днем 14 января открыли огонь по людям из окна автомобиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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