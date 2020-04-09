Бориса Джонсона перевели из реанимации в палату

В Великобритании заявили об улучшении состояния заразившегося коронавирусом премьер-министра страны Бориса Джонсона, он переведен из реанимации в палату. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, представитель премьера заявил, что Джонсон в прекрасном настроении. По его словам, глава британского правительства находится на раннем этапе выздоровления. Тем не менее он будет находится под пристальным вниманием врачей, пишут "Невские новости".