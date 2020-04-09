Бориса Джонсона перевели из реанимации в палату
В Великобритании заявили об улучшении состояния заразившегося коронавирусом премьер-министра страны Бориса Джонсона, он переведен из реанимации в палату. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, представитель премьера заявил, что Джонсон в прекрасном настроении. По его словам, глава британского правительства находится на раннем этапе выздоровления. Тем не менее он будет находится под пристальным вниманием врачей, пишут "Невские новости".
Как отмечает телеканал "360", президент США выразил радость по поводу улучшений состояния Джонсона. В Twitter он пожелал ему выздоровления.
У Бориса Джонсона выявили коронавирус 26 марта. Он самоизолировался и продолжал работать, однако у премьера высокая температура держалась на протяжении 10 дней. В минувшее воскресенье премьера госпитализировали.
По данным британского Минздрава на 8 апреля, число летальных исходов от коронавируса в стране составляет почти 8 тысяч человек, общее число зараженных превысило 65 тысяч.
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