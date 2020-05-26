Борис Джонсон заявил, что после COVID-19 у него ухудшилось зрение
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после перенесенного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией, у него ухудшилось зрение. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявил Джонсон, он надел очки для зрения впервые за много лет. Премьер предположил, что это может быть связано с перенесенным им заболеванием COVID-19.
О том, что Джонсон заразился коронавирусом стало известно 27 марта. В ходе лечения болезни британский премьер попал в реанимацию 6 апреля, через несколько дней его перевели в обычную палату. Вернулся к исполнению своих обязанностей Джонсон 27 апреля.
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