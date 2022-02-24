Борель: ЕС готов к введению более жёстких антироссийских санкций

Стало известно о готовности ввести более жёсткие антироссийские санкции «в случае дальнейших шагов» Москвы в ситуации вокруг Украины, сообщает RT со ссылкой на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля.

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Об этом стало известно после его переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил.

«Обсудил с госсекретарём Блинкеном российскую агрессию и незаконные действия в отношении Украины», — заявил Боррель. Он отметил, что «ЕС и США остаются едины».

Напомним, президент США Джо Байден заявил о введении санкций против газопровода «Северного потока — 2». Санкции вводятся непосредственно против компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее руководства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюз
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