Борель: ЕС готов к введению более жёстких антироссийских санкций

Об этом стало известно после его переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил.

«Обсудил с госсекретарём Блинкеном российскую агрессию и незаконные действия в отношении Украины», — заявил Боррель. Он отметил, что «ЕС и США остаются едины».

Напомним, президент США Джо Байден заявил о введении санкций против газопровода «Северного потока — 2». Санкции вводятся непосредственно против компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее руководства.

