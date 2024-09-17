Большинство жителей Газы назвали ошибкой решение ХАМАС атаковать Израиль

Отмечается, что в соответствующем опросе, который проводился с 3 по 7 сентября, приняли участие порядка 1,2 тысячи палестинцев. Только 39% из них считают, что решение ХАМАС было верным.

В центре отметили, что результаты говорят о снижении поддержки радикалов, так как в июне 2024 года в ходе такого же опроса поддержку им выразили 57% респондентов.

ХАМАС вторгся в Израиль утром 7 октября 2023 года. Число погибших в еврейском государстве превысило тысячу человек, сотни граждан были взяты в заложники. В результате ответных ударов Израиля по сектору Газа за прошедшее время погибло более 41 тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

