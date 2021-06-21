США допустили изоляцию Китая при отказе от содействия в расследовании пандемии
Если КНР не будет способствовать изучению истоков распространения COVID-19, то стране грозит международная изоляция, сообщил в эфире Fox News советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, Вашингтон дипломатическими способами склоняет Китай к тому, чтобы позволить специалистам «заняться настоящей работой» на территории страны. США не будут полагаться только на волю КНР, сказал Салливан. «Президент оставляет за собой право продолжать продвигаться по всем фронтам с помощью собственного анализа, собственных усилий разведслужб и с помощью работ, проводимых с союзниками и партнерами, до тех пор, пока мы не доберемся до того, как вирус появился на свет»,— отметил Салливан.
Выяснением происхождения коронавируса должны заниматься ученые, а не спецслужбы. Об этом ранее заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Он отметил, что противостояние в этом вопросе мешает изучать произошедшее, странам необходимо сотрудничать.
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