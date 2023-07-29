Больше сотни бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии переместились ближе к Сувалкскому коридору

Более сотни бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси переместились в сторону Сувалкского коридора, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова приводит канал RMF24.

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«Это, безусловно, шаг к дальнейшему киродорному нападению на польскую территорию», — сказал премьер-министр.

На пресс-конференции в Гливице Матеуш назвал это передвижение «шагом к дальнейшей гибридной атаке на польскую территорию». По мнению чиновника, «вагнеровцы» будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать в Польшу, что создаст «дополнительные риски».

Ранее министерство внутренних дел Литвы пригрозило закрыть государственную границу с Белоруссией из-за присутствия в соседней стране бойцов «Вагнера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны Белоруссии
ТЕГИ:ПольшаБелоруссияЧВК "Вагнер"

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