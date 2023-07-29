Больше сотни бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии переместились ближе к Сувалкскому коридору

«Это, безусловно, шаг к дальнейшему киродорному нападению на польскую территорию», — сказал премьер-министр.



На пресс-конференции в Гливице Матеуш назвал это передвижение «шагом к дальнейшей гибридной атаке на польскую территорию». По мнению чиновника, «вагнеровцы» будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать в Польшу, что создаст «дополнительные риски».

Ранее министерство внутренних дел Литвы пригрозило закрыть государственную границу с Белоруссией из-за присутствия в соседней стране бойцов «Вагнера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

