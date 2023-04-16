Больницы Вильнюса отказались от плановой помощи во время саммита НАТО

Глава ведомства объяснила решение необходимостью предоставить медицинские услуги участникам саммита блока.

По ее словам, на мероприятие приедут около восьми тысяч человек. От экстренных услуг на время саммита больницы Вильнюса отказываться не будут, заверила министр.

Саммит Североатлантического альянса пройдет 11–12 июля.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас попросил НАТО организовать на территории страны склад вооружений. Он считает, что это избавит блок от необходимости везти боеприпасы через всю Европу, пишет «Радиоточка НСН».

