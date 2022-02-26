Российские частные самолеты не смогут летать в Великобританию

Министерство транспорта Великобритании сообщило о введении запрета на полеты в страну российских частных самолетов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что запрет распространяется на пролет через воздушное пространство страны. В Минтрансе страны пояснили, что эти меры являются расширением ранее введённых санкций против российских самолетов.

Накануне Великобритания объявила о санкциях против «Аэрофлота». Деятельность авиакомпании в стране в связи с санкциями будет полностью запрещена. На фоне этих новостей акции «Аэрофлота» упали на 30% в ходе торгов на бирже.