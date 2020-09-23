Болгария обвинила двух российских дипломатов в шпионаже

Двух российских дипломатов заподозрили в шпионаже, заявила прокуратура Болгарии.

По информации ведомства, с 2016 года они пытались узнать о планах модернизации болгарской армии и поддержании технической пригодности вооруженных сил страны.

В прокуратуре отметили, что дипломаты должны были передать полученные сведения военной разведке в Москве. Ведомство заявило, что россиянам удалось установить контакт с болгарскими гражданами, владеющими информацией о ВПК, и предоставить им финансовые льготы.

В Болгарии назвали имена трех россиян, подозреваемых в покушении на убийство

В начале года Болгария объявила персонами нон-грата еще двух россиян по подозрению в шпионаже. Из-за дипломатического иммунитета против них прекратили уголовное дело.

Один россиянин был первым секретарем в консульском отделе российского посольства в Софии и собирал сведения о механизмах избирательного процесса в Болгарии.

Другой россиянин работает в торгпредстве России и запрашивает секретную информацию, в том числе в области энергетической безопасности страны.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов связывал обвинения в шпионаже с недружественной информационной политикой, которую развязывают против России в Восточной Европе.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: prb.bg
ТЕГИ:СкандалДипломатыБолгария
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры