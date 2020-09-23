Болгария обвинила двух российских дипломатов в шпионаже

В начале года Болгария объявила персонами нон-грата еще двух россиян по подозрению в шпионаже. Из-за дипломатического иммунитета против них прекратили уголовное дело.

Один россиянин был первым секретарем в консульском отделе российского посольства в Софии и собирал сведения о механизмах избирательного процесса в Болгарии.

Другой россиянин работает в торгпредстве России и запрашивает секретную информацию, в том числе в области энергетической безопасности страны.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов связывал обвинения в шпионаже с недружественной информационной политикой, которую развязывают против России в Восточной Европе.

