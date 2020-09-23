Болгария обвинила двух российских дипломатов в шпионаже
Двух российских дипломатов заподозрили в шпионаже, заявила прокуратура Болгарии.
По информации ведомства, с 2016 года они пытались узнать о планах модернизации болгарской армии и поддержании технической пригодности вооруженных сил страны.
В прокуратуре отметили, что дипломаты должны были передать полученные сведения военной разведке в Москве. Ведомство заявило, что россиянам удалось установить контакт с болгарскими гражданами, владеющими информацией о ВПК, и предоставить им финансовые льготы.
В начале года Болгария объявила персонами нон-грата еще двух россиян по подозрению в шпионаже. Из-за дипломатического иммунитета против них прекратили уголовное дело.
Один россиянин был первым секретарем в консульском отделе российского посольства в Софии и собирал сведения о механизмах избирательного процесса в Болгарии.
Другой россиянин работает в торгпредстве России и запрашивает секретную информацию, в том числе в области энергетической безопасности страны.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов связывал обвинения в шпионаже с недружественной информационной политикой, которую развязывают против России в Восточной Европе.
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