В Болгарии назвали имена трех россиян, подозреваемых в покушении на убийство

Прокуратура Болгарии огласила имена трех россиян, которые подозреваются в покушении на убийство болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева весной 2015 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в преступлении подозреваются россияне Георгий Горшков, Сергей Павлов и Сергей Федотов. Отмечается, что ранее подозреваемые проходили по базе Интерпола под другими именами.

Нахождение подозреваемых в настоящее время не установлено, в Болгарии считают, что они находятся в России.

По данным агентства, Гебрев, который является владельцем оружейной компании Emco, и его сын были госпитализированы весной 2015 года с подозрением на отравление. Позднее в Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) заявили об обнаружении боевого отравляющего вещества в анализах пострадавших. В случившемся обвинили трех российских граждан.





