В Болгарии назвали имена трех россиян, подозреваемых в покушении на убийство
Прокуратура Болгарии огласила имена трех россиян, которые подозреваются в покушении на убийство болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева весной 2015 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, в преступлении подозреваются россияне Георгий Горшков, Сергей Павлов и Сергей Федотов. Отмечается, что ранее подозреваемые проходили по базе Интерпола под другими именами.
Нахождение подозреваемых в настоящее время не установлено, в Болгарии считают, что они находятся в России.
По данным агентства, Гебрев, который является владельцем оружейной компании Emco, и его сын были госпитализированы весной 2015 года с подозрением на отравление. Позднее в Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) заявили об обнаружении боевого отравляющего вещества в анализах пострадавших. В случившемся обвинили трех российских граждан.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+11 038 / сут.
Умерли
18 785+207 / сут.
Выздоровели
884 тыс.+8 080 / сут.
- Цены на гречку в РФ резко пошли вверх
- Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений
- Лавров призвал Германию не политизировать ситуацию с Навальным
- В Болгарии назвали имена трех россиян, подозреваемых в покушении на убийство
- В России вторая волна коронавируса ожидается в середине октября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru