Болгария, Италия и Швейцария объявили об отмене антиковидных ограничений

По её словам, также снимается требование о переводе не менее 50% сотрудников компаний на удалённую работу и запрет на посещение больниц и домов престарелых.

В Италии с 1 апреля отменили действовавший последние два года режим чрезвычайной ситуации, а для проезда в общественном транспорте больше не понадобится «Зелёный паспорт». Для путешествий на самолётах и поездах будет достаточно теста на COVID-19.

В Швейцарии отменили масочный режим в общественном транспорте и медицинских учреждениях, а заболевшим коронавирусом более не требуется соблюдать изоляцию.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная заявила, что в российских регионах, где был отменён масочный режим по решению местных властей, его могут вернуть при ухудшении ситуации с COVID-19, сообщает RT.

