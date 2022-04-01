Болгария, Италия и Швейцария объявили об отмене антиковидных ограничений
Министр здравоохранения Болгарии Асена Сербезова заявила, что с 1 апреля в стране отменяется масочный режим в закрытых помещениях и соблюдение социальной дистанции, сообщает РИА Новости.
По её словам, также снимается требование о переводе не менее 50% сотрудников компаний на удалённую работу и запрет на посещение больниц и домов престарелых.
В Италии с 1 апреля отменили действовавший последние два года режим чрезвычайной ситуации, а для проезда в общественном транспорте больше не понадобится «Зелёный паспорт». Для путешествий на самолётах и поездах будет достаточно теста на COVID-19.
В Швейцарии отменили масочный режим в общественном транспорте и медицинских учреждениях, а заболевшим коронавирусом более не требуется соблюдать изоляцию.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная заявила, что в российских регионах, где был отменён масочный режим по решению местных властей, его могут вернуть при ухудшении ситуации с COVID-19, сообщает RT.
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