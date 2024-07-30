Мать детей Дурова: Его участие в донорской программе не влияло на наши отношения

Ирина Болгар, которая является матерью трех детей основателя Telegram Павла Дурова, рассказала, что знала об участии Дурова в донорской программе, однако это не мешало их отношениям. Ее слова приводит «Газета.Ru».

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Болгар отметила, что Дуров рассказывал ей, что стал донором. По ее словам, этот факт не оказал никакого влияния на их взаимоотношения. Женщина пояснила, что уважительно относится к любому выбору других людей.

Болгар также рассказала, что их пара не имела проблем с репродукцией, и все дети были зачаты естественным путем.

Ранее Болгар призналась, что от основателя Telegram у нее два мальчика и одна девочка. При этом все дети официально признаны отцом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Страница Ирины Болгар в соцсетях
ТЕГИ:ДонорствоДетиПавел Дуров

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