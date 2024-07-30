Мать детей Дурова: Его участие в донорской программе не влияло на наши отношения

Болгар отметила, что Дуров рассказывал ей, что стал донором. По ее словам, этот факт не оказал никакого влияния на их взаимоотношения. Женщина пояснила, что уважительно относится к любому выбору других людей.

Болгар также рассказала, что их пара не имела проблем с репродукцией, и все дети были зачаты естественным путем.

Ранее Болгар призналась, что от основателя Telegram у нее два мальчика и одна девочка. При этом все дети официально признаны отцом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



