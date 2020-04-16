Более тысячи человек вылечились от коронавируса в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) число выздоровевших от коронавируса COVID-2019 составило 1034 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

При этом, по данным ведомства, число новых заражений за прошедшие сутки стало рекордным для страны – 432 новых случая.

Всего в стране за весь период зафиксировано более 5 тысяч заражений. Скончались 3,3 тыс. пациентов..

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ФОТО: dailymail.co.uk/Khushnum Blandari
ТЕГИ:КоронавирусОАЭ

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