Более тысячи человек вылечились от коронавируса в ОАЭ
16 апреля 202000:42
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) число выздоровевших от коронавируса COVID-2019 составило 1034 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
При этом, по данным ведомства, число новых заражений за прошедшие сутки стало рекордным для страны – 432 новых случая.
Всего в стране за весь период зафиксировано более 5 тысяч заражений. Скончались 3,3 тыс. пациентов..
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
24 490+3 378 / сут.
Умерли
198+28 / сут.
Выздоровели
1 986+292 / сут.
- В Москве задержан мужчина, выстреливший в соседа
- Еще 7 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
- Источники заявили о решении Кремля перенести парад Победы
- Около 35 тысяч россиян за рубежом ожидают возвращения на родину
- Жительница Чечни извинилась за просьбу к Кадырову помочь с продуктами
Коронавирус
15 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru