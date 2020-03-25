Власти ОАЭ запретили посадку самолета «Победы» в Дубае

Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов не дали разрешения на посадку в аэропорту Дубая самолету «Победы», который должен был вывезти из ОАЭ граждан России. Приём экипаж авиалайнера был поставлен в известность о запрете уже после вылета из Москвы, находясь в воздухе.

В итоге самолету пришлось выполнить вынужденную посадку в столице Дагестана Махачкале, приводит РЕН ТВ сообщение авиакомпании. Теперь там придётся ждать получение нового разрешения на посадку в Дубае.

Как отмечает российский лоукостер, с такой ситуацией он сталкивается впервые в своей практике. Не было ещё случая, когда безо всякого объяснения авиационные власти другой страны аннулировали выданное разрешение на вывозной рейс в таком формате.

«Победа» должна вывезти из Дубая 189 россиян. Генеральный директор Андрей Калмыков заверил, что авиакомпания делает всё возможное для решения проблемы, хотя пока, по его словам, «ситуация крайне сложная». Лоукостер обратился за помощью в министерство иностранных дел РФ.

Ранее «Победа» уже столкнулась со значительными сложностями при возвращении пассажиров из Черногории на фоне пандемии коронавируса.

