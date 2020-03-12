Более тысячи человек умерло от коронавируса в Италии

В Италии число летальных исходов от заражения коронавирусом превысило тысячу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу гражданской обороны страны.

Ранее сообщалось о 827 летальных исходах, за прошедшие сутки стало известно еще о 188.

По данным службы, общее число заражений за сутки увеличилось почти на 3 тысячи. В ведомстве также сообщили о 213 случаях выздоравления, отмечает "Свободная пресса". Всего с момента распространения коронавируса в Италии зафиксировано 15,1 тыс. инфицирований.

Ранее сегодня МИД России рекомендовал гражданам РФ, которые в настоящее время находятся в Италии, вернуться на родину в связи с распространением коронавирусной инфекции.









