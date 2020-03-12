МИД РФ призвал россиян уехать из Италии

Также ведомство призвало граждан России воздержаться от поездок в эту страну, передает Ura.ru.

«Находящимся на территории данного государства следует предусмотреть скорейшее возвращение в Россию», - говорится в сообщении ведомства.

Накануне стало известно, что Россия с 13 марта прекращает выдачу виз гражданам Италии, сообщает Ura.ru. В тот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение COVID-2019 пандемией.

