МИД РФ призвал россиян уехать из Италии
МИД России рекомендовал гражданам РФ, которые в настоящее время находятся в Италии, вернуться на родину в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Также ведомство призвало граждан России воздержаться от поездок в эту страну, передает Ura.ru.
«Находящимся на территории данного государства следует предусмотреть скорейшее возвращение в Россию», - говорится в сообщении ведомства.
Накануне стало известно, что Россия с 13 марта прекращает выдачу виз гражданам Италии, сообщает Ura.ru. В тот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение COVID-2019 пандемией.
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