Более сотни жителей Батуми протестовали перед прибывшим лайнером с россиянами

Люди стояли на пристани с плакатами, выкрикивая лозунги. Они недовольны тем, что лайнер Astoria Grande прибыл из Сочи с российскими туристами, а также тем, что граждане РФ бывали в Абхазии.

Одна из россиянок сказала грузинскому телеканалу, что РФ освободила Абхазию от грузин, что вызвало негативную реакцию в обществе. Протест длился до отбытия лайнера.

Представители оппозиции Грузии утверждают, что судно может подпадать под международные санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

