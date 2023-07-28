Более сотни жителей Батуми протестовали перед прибывшим лайнером с россиянами

Более сотни жителей Батуми и активистов протестовали на пристани перед круизным лайнером, прибывшим из Сочи, сообщает ТАСС.

В Батуми произошла драка грузин и россиян

Люди стояли на пристани с плакатами, выкрикивая лозунги. Они недовольны тем, что лайнер Astoria Grande прибыл из Сочи с российскими туристами, а также тем, что граждане РФ бывали в Абхазии.

Одна из россиянок сказала грузинскому телеканалу, что РФ освободила Абхазию от грузин, что вызвало негативную реакцию в обществе. Протест длился до отбытия лайнера.

Представители оппозиции Грузии утверждают, что судно может подпадать под международные санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Асланов
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