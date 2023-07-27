Оппозиция Грузии возмутилась прибытием в Батуми лайнера с россиянами

Лайнер отправился 22 июля из Сочи в Турцию. Батуми является промежуточной остановкой.

Представители оппозиции Грузии утверждают, что судно может подпадать под международные санкции. Также они заявили о нарушении закона «Об оккупации», поскольку россияне на борту посещали Абхазию или Южную Осетию.

Глава оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил, что россияне в Грузии «чувствуют себя как дома». Он обвинил правящую партию «Грузинская мечта» в ориентации на Москву.

Национальная администрация туризма Грузии ранее сообщила, что с января по июнь 2023 года республику посетили более 577 тысяч россиян, передает «Радиоточка НСН».

