Оппозиция Грузии возмутилась прибытием в Батуми лайнера с россиянами
Остановка круизного лайнера Astoria Grande с россиянами в порту Батуми вызвала недовольство грузинской оппозиции, пишет РИА Новости.
Лайнер отправился 22 июля из Сочи в Турцию. Батуми является промежуточной остановкой.
Представители оппозиции Грузии утверждают, что судно может подпадать под международные санкции. Также они заявили о нарушении закона «Об оккупации», поскольку россияне на борту посещали Абхазию или Южную Осетию.
Глава оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил, что россияне в Грузии «чувствуют себя как дома». Он обвинил правящую партию «Грузинская мечта» в ориентации на Москву.
Национальная администрация туризма Грузии ранее сообщила, что с января по июнь 2023 года республику посетили более 577 тысяч россиян, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Киеве заявили о риске остаться без черноморских портов
- Путин: Россия и Зимбабве выступают с единых позиций
- Российский пловец Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине
- Журова: Украина сняла запрет на соревнования с россиянами из-за угрозы санкций
- Мизулина опровергла сообщения о причастности к сайту с порнографией
- Фильм «Барби» стал рекордсменом США по выручке
- Оппозиция Грузии возмутилась прибытием в Батуми лайнера с россиянами
- Захарова: Запад угрожал Африке за сотрудничество с Россией
- Решетников: РФ может нарастить товарооборот с Африкой минимум вдвое к 2030 году
- Польша собралась расширить забор вдоль границы с Белоруссией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru