Назван безопасный темп похудения после 35 лет

Он отметил, что с возрастом эластичность кожи снижается, а после 35 лет на этот процесс дополнительно влияют гормональные изменения, дефицит сна и нехватка питательных веществ. Поэтому в этот период особенно важно соблюдать умеренный темп снижения веса и уделять внимание питанию и физической активности.

Оптимальным считается снижение массы тела на 0,5-1% в неделю, что в среднем составляет 2-4 килограмма в месяц. Более быстрые темпы, по словам специалиста, могут привести к потере мышечной массы, ухудшению состояния кожи и сбоям в работе организма.

Он подчеркнул, что ключевую роль в поддержании формы играют силовые тренировки, которые помогают сохранить и нарастить мышечную массу. Их рекомендуется выполнять 2-3 раза в неделю, дополняя умеренной кардионагрузкой.

Также специалист обратил внимание на питание. Для поддержания упругости кожи важны белки, полезные жиры, витамин С, а также микроэлементы, такие как цинк и медь. По его словам, при умеренном похудении кожа способна заметно восстановиться в течение 6-18 месяцев, передает «Радиоточка НСН».

