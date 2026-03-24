Назван безопасный темп похудения после 35 лет
После 35 лет снижать вес следует постепенно, чтобы избежать обвисания кожи и проблем с ее эластичностью. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.
По его словам, кожа является полноценным органом, который адаптируется к изменениям объема тела значительно медленнее, чем уходит жировая масса. При резком похудении, особенно на 10 и более килограммов за короткий срок, она не успевает сократиться, что приводит к появлению складок и дряблости.
Он отметил, что с возрастом эластичность кожи снижается, а после 35 лет на этот процесс дополнительно влияют гормональные изменения, дефицит сна и нехватка питательных веществ. Поэтому в этот период особенно важно соблюдать умеренный темп снижения веса и уделять внимание питанию и физической активности.
Оптимальным считается снижение массы тела на 0,5-1% в неделю, что в среднем составляет 2-4 килограмма в месяц. Более быстрые темпы, по словам специалиста, могут привести к потере мышечной массы, ухудшению состояния кожи и сбоям в работе организма.
Он подчеркнул, что ключевую роль в поддержании формы играют силовые тренировки, которые помогают сохранить и нарастить мышечную массу. Их рекомендуется выполнять 2-3 раза в неделю, дополняя умеренной кардионагрузкой.
Также специалист обратил внимание на питание. Для поддержания упругости кожи важны белки, полезные жиры, витамин С, а также микроэлементы, такие как цинк и медь. По его словам, при умеренном похудении кожа способна заметно восстановиться в течение 6-18 месяцев, передает «Радиоточка НСН».
- «Хайп на вундеркинде»: Психолог согласилась оценить консультацию 13-летней Алисы Тепляковой
- СМИ: В Петербурге выявили случай оспы обезьян
- «Европа скулит»: Рогов призвал не рассчитывать на переговоры по Украине после Ирана
- Спрос на Египет вырос втрое на фоне изменений туристического рынка
- Миллиардов нет: Заславский объяснил «заморозку» Национального театрального центра
- СМИ: Принц Саудовской Аравии подталкивает Трампа к войне с Ираном
- Пока не до раскладушек: Чем порадует Apple на конференции разработчиков
- Водителям напомнили, когда нужно менять документы на автомобиль
- Юрист посоветовала готовить финансовую подушку перед разводом
- Россиян предупредили о риске слежки через умные устройства