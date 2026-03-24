Назван безопасный темп похудения после 35 лет

После 35 лет снижать вес следует постепенно, чтобы избежать обвисания кожи и проблем с ее эластичностью. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

По его словам, кожа является полноценным органом, который адаптируется к изменениям объема тела значительно медленнее, чем уходит жировая масса. При резком похудении, особенно на 10 и более килограммов за короткий срок, она не успевает сократиться, что приводит к появлению складок и дряблости.

Нутрициолог объяснил, как похудеть к лету без голодовок

Он отметил, что с возрастом эластичность кожи снижается, а после 35 лет на этот процесс дополнительно влияют гормональные изменения, дефицит сна и нехватка питательных веществ. Поэтому в этот период особенно важно соблюдать умеренный темп снижения веса и уделять внимание питанию и физической активности.

Оптимальным считается снижение массы тела на 0,5-1% в неделю, что в среднем составляет 2-4 килограмма в месяц. Более быстрые темпы, по словам специалиста, могут привести к потере мышечной массы, ухудшению состояния кожи и сбоям в работе организма.

Он подчеркнул, что ключевую роль в поддержании формы играют силовые тренировки, которые помогают сохранить и нарастить мышечную массу. Их рекомендуется выполнять 2-3 раза в неделю, дополняя умеренной кардионагрузкой.

Также специалист обратил внимание на питание. Для поддержания упругости кожи важны белки, полезные жиры, витамин С, а также микроэлементы, такие как цинк и медь. По его словам, при умеренном похудении кожа способна заметно восстановиться в течение 6-18 месяцев, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / DPA
ТЕГИ:ЗдоровьеСпорт

Горячие новости

Все новости

партнеры