В Госдуме допустили удар по резиденции Зеленского
Решение о возможном ударе по резиденции президента Украины Владимира Зеленского может быть принято российским высшим командованием в случае его нахождения на месте. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Он прокомментировал информацию о том, что украинские силы усиливают охрану резиденции под Киевом.
По словам депутата, вопрос о нанесении удара относится к компетенции военного руководства и будет решаться исходя из конкретной ситуации.
Колесник также выразил мнение, что Зеленский редко находится на территории Украины, часто выезжая в европейские страны. Он предположил, что искать его в резиденции в Киеве не имеет смысла, передает «Радиоточка НСН».
