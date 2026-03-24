В Госдуме допустили удар по резиденции Зеленского

Решение о возможном ударе по резиденции президента Украины Владимира Зеленского может быть принято российским высшим командованием в случае его нахождения на месте. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он прокомментировал информацию о том, что украинские силы усиливают охрану резиденции под Киевом.

СМИ: Зеленский окружен проблемами со всех сторон

По словам депутата, вопрос о нанесении удара относится к компетенции военного руководства и будет решаться исходя из конкретной ситуации.

Колесник также выразил мнение, что Зеленский редко находится на территории Украины, часто выезжая в европейские страны. Он предположил, что искать его в резиденции в Киеве не имеет смысла, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
