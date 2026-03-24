У 13-летней Алисы Тепляковой слишком мало личного и профессионального опыта для того, чтобы оказывать квалифицированную психологическую помощь, ее отец может просто делать на подростке деньги на волне медийной популярности, заявила НСН семейный психолог Надежда Резенова.

Вундеркинд-психолог Алиса Теплякова берёт до 50 тысяч рублей за приём. 13-летняя москвичка прославилась тем, что в девять лет поступила в МГУ, затем поменяла его на Московский педагогический госуниверситет (МПГУ), где обучалась заочно по программе «Психолого-педагогическое образование», а позже на Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Ее отец Евгений Тепляков также рассказал, что Алиса уже применяет полученные знания психолога на практике, пишут «Известия».

В профессии психолога часто профессиональный опыт переплетается с личным – у 13-летнего ребенка почти никакого личного опыта еще нет, отметила Резенова.

«Для меня профессия психолога с каждым годом жизни приобретает вкус. Очень важен и жизненный опыт: кризисы, которые мы проживаем, ситуации, из которых мы выходим, приобретя опыт. Личный и профессиональный опыт сплетаются, превращая меня с каждым годом в более опытного эксперта. С другой стороны, если папа организовывает эту историю с дочерью, то это сразу ассоциируется с детьми на эстраде. Например, Бритни Спирс, на которой родители делали деньги. Я могу ошибаться, это мое предположение об участии в этом папы [Алисы Тепляковой]», - сказала Резенова.