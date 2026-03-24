«Хайп на вундеркинде»: Психолог согласилась оценить консультацию 13-летней Алисы Тепляковой
Пока история с девочкой-вундеркиндом, вышедшей на рынок труда, похожа на маркетинговый ход, заявила НСН семейный психолог Надежда Резенова.
У 13-летней Алисы Тепляковой слишком мало личного и профессионального опыта для того, чтобы оказывать квалифицированную психологическую помощь, ее отец может просто делать на подростке деньги на волне медийной популярности, заявила НСН семейный психолог Надежда Резенова.
Вундеркинд-психолог Алиса Теплякова берёт до 50 тысяч рублей за приём. 13-летняя москвичка прославилась тем, что в девять лет поступила в МГУ, затем поменяла его на Московский педагогический госуниверситет (МПГУ), где обучалась заочно по программе «Психолого-педагогическое образование», а позже на Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Ее отец Евгений Тепляков также рассказал, что Алиса уже применяет полученные знания психолога на практике, пишут «Известия».
В профессии психолога часто профессиональный опыт переплетается с личным – у 13-летнего ребенка почти никакого личного опыта еще нет, отметила Резенова.
«Для меня профессия психолога с каждым годом жизни приобретает вкус. Очень важен и жизненный опыт: кризисы, которые мы проживаем, ситуации, из которых мы выходим, приобретя опыт. Личный и профессиональный опыт сплетаются, превращая меня с каждым годом в более опытного эксперта. С другой стороны, если папа организовывает эту историю с дочерью, то это сразу ассоциируется с детьми на эстраде. Например, Бритни Спирс, на которой родители делали деньги. Я могу ошибаться, это мое предположение об участии в этом папы [Алисы Тепляковой]», - сказала Резенова.
Пока к деятельности Алисы больше вопросов, чем ответов. А ее консультации, возможно, представляют интерес чисто исследовательский, добавила специалист.
«Если речь идет о 13-летнем подростке, то у меня возникает много вопросов. Например, если она вундеркинд, то проживала ли она как ребенок все стадии [развития], если она немножко отличается в своем развитии, поведении, жизненном пути? Насколько это будет правильно в соответствии с остальными детьми, которые не вундеркинды и которых большинство. Возможно, я бы пошла к такому специалисту только ради научного интереса», - предположила собеседница НСН.
Стоимость консультаций также может складываться не из профессионализма молодого специалиста, а на фоне нашумевшей истории.
«Здесь тоже большой вопрос, но если такую цену поставили, и услуга пользуются спросом, то почему бы и нет. Я к молодому специалисту за такие большие деньги за консультацию не пошла бы. И мало кто из моих клиентов пошел бы. Здесь цена складывается на хайпе: подросток 13 лет, вундеркинд. Произошла очень удачная маркетинговая история, и на этом пока зарабатывают», - полагает Резенова.
Психолог Наталия Романова ранее заявила в пресс-центре НСН, что с так называемым весенним обострением чаще всего сталкиваются люди, чувствительные к изменениям режима дня и светового ритма.
Горячие новости
- Десятая жена Алибасова-младшего подала иск о защите чести и достоинства
- СМИ: В Петербурге выявили случай оспы обезьян
- «Европа скулит»: Рогов призвал не рассчитывать на переговоры по Украине после Ирана
- Спрос на Египет вырос втрое на фоне изменений туристического рынка
- Миллиардов нет: Заславский объяснил «заморозку» Национального театрального центра
- СМИ: Принц Саудовской Аравии подталкивает Трампа к войне с Ираном
- Пока не до раскладушек: Чем порадует Apple на конференции разработчиков
- Водителям напомнили, когда нужно менять документы на автомобиль
- Юрист посоветовала готовить финансовую подушку перед разводом