В издательстве рассказали, как нейросеть подставила Драгунского
Искусственный интеллект пока еще не точен на 100%, когда ищет запрещенные материалы в литературе, заявил НСН Евгений Капьев.
Издатели используют искусственный интеллект для проверки книг на соответствие российскому законодательству, но в случае с писателем Денисом Драгунским произошла ошибка, заявил НСН генеральный директор издательства «ЭКСМО» Евгений Капьев.
Капьев ранее написал в своем Telegram-канале, что нейросеть ошибочно определила Драгунского под запрет из-за слова «драг» (drug - наркотик, прим. НСН). В свою очередь, Драгунский рассказал НСН, что запрет его книг к продаже из-за ошибки искусственного интеллекта является «какой-то шуткой» и дискредитирует тех, кто управляет нейросетью.
Капьев отметил, что курьез не повлиял на продажу книг писателя.
«Да, такими вещами занимается нейросеть. В ней есть встроенный словарь, который находит определенные слова. А дальше их должен проверять человек. Регулярно происходит так, что искусственный интеллект обозначает что-то как опасные выражения, но за этим необходимо следить. В случае с Драгунским мы не убирали его книги из продажи — сразу вычеркнули ошибку вручную. Не запрещать же “Денискины рассказы”. Мы сразу правим такие вещи, но это не всегда спасает — у каждого партнера есть свой ИИ, это тоже влияет», — подчеркнул он.
Ранее Драгунский сообщил НСН о готовности переписать или вычеркнуть части текста из его книг, не проходящие цензуру.
Горячие новости
- В Госдуме призвали сохранить аборты в системе ОМС
- Политолог оценил сроки обострения конфликта Пакистана и Афганистана
- Владельцам кошек напомнили о мерах безопасности при прогулках
- Назван безопасный темп похудения после 35 лет
- В издательстве рассказали, как нейросеть подставила Драгунского
- В Госдуме допустили удар по резиденции Зеленского
- Десятая жена Алибасова-младшего подала иск о защите чести и достоинства
- «Хайп на вундеркинде»: Психолог согласилась оценить консультацию 13-летней Алисы Тепляковой
- СМИ: В Петербурге выявили случай оспы обезьян
- «Европа скулит»: Рогов призвал не рассчитывать на переговоры по Украине после Ирана