Издатели используют искусственный интеллект для проверки книг на соответствие российскому законодательству, но в случае с писателем Денисом Драгунским произошла ошибка, заявил НСН генеральный директор издательства «ЭКСМО» Евгений Капьев.



Капьев ранее написал в своем Telegram-канале, что нейросеть ошибочно определила Драгунского под запрет из-за слова «драг» (drug - наркотик, прим. НСН). В свою очередь, Драгунский рассказал НСН, что запрет его книг к продаже из-за ошибки искусственного интеллекта является «какой-то шуткой» и дискредитирует тех, кто управляет нейросетью.

Капьев отметил, что курьез не повлиял на продажу книг писателя.