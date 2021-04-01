Более половины жителей Германии готовы привиться российской вакциной
57% жителей ФРГ сообщили о готовности привиться вакциной от коронавируса «Спутник V» российского производства, если ее одобрят в Евросоюзе и Германии, говорится в исследовании института Forsa по заказу медиагруппы RTL.
Согласно исследованию, 69% граждан Германии хотят вакцинироваться, как только у них появится возможность. 44% участников исследования заявили, что не хотели бы прививаться препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, 51% опрошенных готовы поставить такой угол.
Отмечается, что в начале февраля российским препаратом хотели привиться 45% опрошенных немцев.
Тем временем, председатель австрийской врачебной палаты Томас Секереш в среду выступил за начало применения в Австрии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» до решения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), передает РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 275 / сут.
Умерли
98 850+408 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 176 / сут.
- Более половины жителей Германии готовы привиться российской вакциной
- В России поменялись правила сдачи экзамена на водительские права
- В России начинается прием заявлений на перерасчет выплат на детей
- Названы возможные сроки расследования инцидента с контейнеровозом Ever Given
- Познер сообщил, что находится в безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru