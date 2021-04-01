Более половины жителей Германии готовы привиться российской вакциной

Согласно исследованию, 69% граждан Германии хотят вакцинироваться, как только у них появится возможность. 44% участников исследования заявили, что не хотели бы прививаться препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, 51% опрошенных готовы поставить такой угол.

Отмечается, что в начале февраля российским препаратом хотели привиться 45% опрошенных немцев.

Тем временем, председатель австрийской врачебной палаты Томас Секереш в среду выступил за начало применения в Австрии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» до решения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), передает РИА Новости.

