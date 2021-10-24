Более двух тысяч мигрантов вышли в сторону американской границы

Более двух тысяч мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гаити вышли из мексиканского города Тапачула и направились в сторону границы с США, передает Associated Press.

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Полиция попыталась их остановить, но мигранты оказали сопротивление и продолжили путь. В Мексике они ожидали получение статуса беженцев и оформления документов для предоставления убежища. По данным издания, мигранты устали ждать окончания данного процесса.

Тем временем, пограничная служба США зафиксировала рекорд по числу нелегальных мигрантов на границах государства.

Так, за 2021 финансовом году были задержаны 1,7 млн мигрантов, пытавшихся незаконно проникнуть в страну.

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ФОТО: Стена на границе Латвии и России. Фото с сайта abnews.ru.
ТЕГИ:СШАМексика
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