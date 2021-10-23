В США нелегальная миграция достигла рекордных значений

Пограничная служба США зафиксировала рекорд по числу нелегальных мигрантов на границах государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, за 2021 финансовом году были задержаны 1,7 млн мигрантов, пытавшихся незаконно проникнуть в страну. Отчетный период завершился 1 октября. Эта цифра является абсолютным рекордом за историю статистики, которая ведется пограничной службой с 1960 года.

Отмечается, что в 2020 году на границах было зафиксировано 458 тысяч нелегальных мигрантов, в 2019 - 977,5 тысяч.



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ТЕГИ:СШАМигранты
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