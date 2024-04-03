Более 87 тысяч домохозяйств на Тайване остались без света после землетрясения

Согласно данным, по состоянию на 9:30 (4:30 мск) всего без электричества остаются 87 132 домохозяйства. Компания отметила, что в результате землетрясения на подстанции отключилось электричество и произошел обрыв фидера, однако система уже восстановила стабильность.

Ранее сообщалось, что не менее семи человек погибли на Тайване в результате сильнейшего за последние четверть века землетрясения. Более 700 жителей острова пострадали, около 80 считаются пропавшими без вести, передает «Радиоточка НСН».

