Более 87 тысяч домохозяйств на Тайване остались без света после землетрясения

Свыше 87 тысяч домохозяйств на Тайване остались без электричества после мощного землетрясения. Об этом сообщил тайваньский телеканал «Саньли» со ссылкой на энергетическую компанию Taipower.

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Согласно данным, по состоянию на 9:30 (4:30 мск) всего без электричества остаются 87 132 домохозяйства. Компания отметила, что в результате землетрясения на подстанции отключилось электричество и произошел обрыв фидера, однако система уже восстановила стабильность.

Ранее сообщалось, что не менее семи человек погибли на Тайване в результате сильнейшего за последние четверть века землетрясения. Более 700 жителей острова пострадали, около 80 считаются пропавшими без вести, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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