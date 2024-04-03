Не менее семи человек погибли при землетрясении на Тайване: Видео

Не менее семи человек погибли на Тайване в результате сильнейшего за последние четверть века землетрясения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную спасательную службу. Более 700 жителей острова пострадали, около 80 считаются пропавшими без вести.

Сейсмологическая служба Китая проинформировала, что подземные толчки магнитудой 7,3 зафиксированы у побережья тайваньского уезда Хуалянь в 7:58 по местному времени (2:58 по московскому). За первым землетрясением последовала череда афтершоков магнитудой до шести.