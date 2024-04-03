Не менее семи человек погибли при землетрясении на Тайване: Видео
Не менее семи человек погибли на Тайване в результате сильнейшего за последние четверть века землетрясения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную спасательную службу. Более 700 жителей острова пострадали, около 80 считаются пропавшими без вести.
Сейсмологическая служба Китая проинформировала, что подземные толчки магнитудой 7,3 зафиксированы у побережья тайваньского уезда Хуалянь в 7:58 по местному времени (2:58 по московскому). За первым землетрясением последовала череда афтершоков магнитудой до шести.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в свою очередь геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,4. Из-за стихийного бедствия приостановлено движение поездов. Обрушились не менее 26 зданий. Более 90 тыс. домохозяйств на острове остались без электроснабжения.
После землетрясения на Тайване начали сходить оползни. В ликвидации последствий подземной стихии задействованы армейские подразделения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru