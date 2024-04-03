СМИ: На Тайване после землетрясения обрушилось здание завода

Здание завода по производству пластмассы обрушилось на севере Тайваня после землетрясения. Об этом сообщил телеканал TVBS.

Сейсмологи предупредили о новых землетрясениях на Тайване в ближайшие дни

Инцидент произошел в городе Синьбэй. Данных о пострадавших или погибших не приводится.

Ранее около Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5, отмечает телеканал «360». Сейсмологи также зарегистрировали повторные подземные толчки магнитудой 6,6. Пожарная служба острова сообщила, что из-за стихии один человек погиб, свыше 50 пострадали, однако позже число погибших возросло до четырех, а пострадавших — до 97, отмечает Ura.ru.

Как сообщил Комитет по атомной безопасности Тайваня, реакторы атомных электростанций, радиационно-опасные сооружения и материалы на острове не пострадали в результате землетрясения.

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