СМИ: На Тайване после землетрясения обрушилось здание завода

Инцидент произошел в городе Синьбэй. Данных о пострадавших или погибших не приводится.

Ранее около Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5, отмечает телеканал «360». Сейсмологи также зарегистрировали повторные подземные толчки магнитудой 6,6. Пожарная служба острова сообщила, что из-за стихии один человек погиб, свыше 50 пострадали, однако позже число погибших возросло до четырех, а пострадавших — до 97, отмечает Ura.ru.

Как сообщил Комитет по атомной безопасности Тайваня, реакторы атомных электростанций, радиационно-опасные сооружения и материалы на острове не пострадали в результате землетрясения.

