Более 60 журналистов погибли в мире в 2022 году

Комитет по защите журналистов (CPJ) заявил, что в 2022 году в мире было убито не менее 67 журналистов и работников СМИ.

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Согласно данным, опубликованным на сайте организации, это самый высокий показатель с 2018 года и почти 50-процентный рост по сравнению с 2021 годом.

В CPJ отметили, что самым смертоносным регионом для журналистов в прошлом году стала Латинская Америка, где в общей сложности погибли 30 представителей различных СМИ.

Отмечается, что более половины из 67 убийств произошло всего на Украине (15 погибших журналистов), Мексике (13) и Гаити (7). Это самые высокие годовые показатели, которые когда-либо фиксировались в данных странах.

Кроме того, в Комитете указали, чаще всего журналистов убивают в отместку за их разоблачающие репортажи. Также они погибают в регионах, где ведутся боевые действия, либо на других опасных заданиях.

Ранее в результате обстрела ВСУ погибла журналист, благотворитель, депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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